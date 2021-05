Nemlin WAYOU

Je suis Artiste Plasticien . Actuellement je suis chef du personnel d'un centre Médico-sociale d'une ONG nommé crie du cœur à Abidjan.Je recherche des aides financiers, matériels,physiques et morale avec des invitations de la part des personnes ayant la passion immense pour l'art dans mon genre afin de me faire connaître et étendre mon savoir mon tallant au bout du monde et le partager avec le plus grand publique jamais connu que ce soit en Afrique, Europe, Amérique en Asie.

Merci à tous......



Mes compétences :

Gestion

Chauffeur

Prospection de clients

Art

Courtier

Expertisseur

Comédie

Chant

Danse