Nghi DO THANH

Diplômé en 2009, les spécialisations choisies au cours de ma formation m'ont permis d'acquérir de solides connaissances en Marketing Stratégique et international.



Au cours de mes dernières expériences professionnelles, j'ai acquis une expertise télécom IT dans le secteur du B to B, une solide approche dans le conseil et une méthodologie dans le travail. J'ai pu démontré mon sens de l'initiative , ma flexibilité et une certaine pro activité durant mes diverses missions.



Actuellement acheteur groupe , ce poste me donne l'opportunité de travailler dans le domaine de la banque afin d'optimiser leurs achats IT (solutions et services)





Spécialités: Achat , Audit ,Telecom , Conseil entreprise, Pilotage et suivi de déploiement

Marketing et B to B Business



Mes compétences :

Marketing

Telecom

Commercial

Négociation

Business development

Achats

Audit

Stratégie IT

Marketing stratégique

Outsourcing

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Gestion de projet