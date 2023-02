Bonjour,



Je suis Nicolas Cannaferina, cadre supérieur de 39 ans avec 19 ans dexpérience dans l'IT (infrastructures), actuellement avec une double casquette de "Directeur de Production IT" et "Directeur Immobilier et Services Généraux" chez Jiliti.

Au plaisir d'échanger ou de vous rencontrer !



Cordialement.

Nicolas



----------



À propos de Jiliti :

Jiliti - précédemment Econocom Business Continuity - est le partenaire de confiance pour gérer les budgets IT et les infrastructures informatiques tout au long de leur cycle de vie. En tant qu'expert depuis plus de 40 ans, Jiliti propose des solutions performantes, compétitives et durables - maintenance, exploitation, transformation, services IT spécialement développés pour répondre aux besoins des entreprises : optimiser et prolonger le cycle de vie des infrastructures, maximiser les investissements et réduire les coûts. Les 520 experts Jiliti, assurant une couverture dans plus de 150 pays, sont guidés par une seule mission : le service client pour prendre soin de la performance des infrastructures informatiques.