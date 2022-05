Nicolas LARROUY

Administrateur / Ingénieur Linux



Autodidacte, j'ai l’esprit curieux et ouvert pour s’intéresser à tout, mais surtout reconnaître ses faiblesses, ses manques.

Après avoir passé 6 années dans mon entreprise, j'ai eu envi de découvrir un autre milieu, travailler en équipe, apprendre de nouvelles compétences inaccessibles.

Mes compétences sont orientées Open Source. J'ai pu également acquérir de nouvelles compétences notamment sous Solaris 8 - Solaris 10 ( LDOM, Sunfire 15K, E6900, E4900, T3, M5000), et AIX ( Power 7 ).



Mes acquis, en plus de mes expériences professionnelles, viennent d'années de R&D solo glanés sur des sites et blog, de livres blanc et divers HowTo.

Mes compétences sont donc très hétéroclites, du réseau au système, du stockage en passant à la VOIP / 3G, avec de la virtualisation et cloud.



Je suis mobile, sous la ligne Bordeaux - Lyon (Aquitaine,Midi Pyrénées, Languedoc, PACA, Rhone-Alpes) , Ainsi que l'étranger.



Vous pouvez me contacter par email : larrouy.nicolas31@gmail.com



Mes compétences :

XenServer

Debian Linux

Cacti

LAMP

Bash Script

Proxmox

Fedora et ubuntu

VmWare Vsphere VCenter

AIX

Centreon et Nagios

Solaris

Netbackup

Open Source

Linux

Red Hat

FreeBSD

Apache

PfSense