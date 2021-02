Nicolas THIEL

Depuis quelques années je me suis perfectionné dans le secteur du commerce à travers mes expériences professionnelles. Ces dernières m’ont permis d’élargir mes compétences pas seulement au niveau de la vente, mais aussi sur le pôle logistique et managérial.

Je recherche aujourd'hui l'entreprise qui me permettra de donner, de recevoir mais aussi d'avancer dans un objectif de réussite commun. Le savoir vivre, le savoir faire et le savoir être sont des valeurs que j'aime partager.



MES COMPETENCES

Rapidité de compréhension lors de nouvelles tâches afin d’être opérationnel.

Management, suivi et coordination de l’activité d’une équipe.

Recrutement, formation et optimisation des Conditions de travail.

Planification et coordination de l’activité ; Maitrise des Techniques de ventes.

Négociation commerciale ; Gestion de litiges.





Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet

Outils informatiques CPAM

Microsoft Word