Norgeot ARNAUD

Fils de jockey mon avenir professionnel semblait tous tracé !



Puis Nintendo est arrivé,

puis Microsoft,

puis Sony,

puis Apple,

puis Android

puis...............



bref j'suis devenu un geek !



Et ce n'est pas faute d'avoir essayé !



Allez un peu d'sérieux !



Développeur logiciel diplômé, j’ai suivi formation Concepteur Développeur en Projets Numérique niveau Bac+4.



Point fort : développement front-end.



Mes centres d'intérêts :



Quand je ne consulte pas les articles consacrés aux nouvelles technologies, j'aime pratiquer le sport équestre (saut d'obstacles et dressage).



Ma façon d'être:



Je suis de tempérament calme et réfléchi.



Je fait preuve de dynamisme et persévérance dans mon travail.



Formation en apprentissage et expériences professionnelles diverses m’ont permis d’apprendre les valeurs du travail, comme le sens de l'autonomie, le travail en équipes, mais aussi la polyvalence.



Mes compétences :

Android

Microsoft Windows

Git

Spring Boot

Linux

Angular

Développement Frontend

Méthode agile