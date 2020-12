Olivia JOHNSON

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



Secteur banque :

- Moyens de paiement : Cartes bancaires, virements, prélèvements, chèques.



- Produits financiers : Assurance vie, Actions, Obligations, OPCVM (Sicav et FCP Actions, Obligations et Monétaires).



- Epargne salariale : Plan Epargne Entreprise, participation et intéressement.



- Crédit : Crédit à la consommation, crédit renouvelable, crédit bail et crédit immobilier.



Secteur assurance :

- Assurance Multirisque habitation (MRH) : incendie, dégât des eaux, inondations, catastrophes naturelles, responsabilité civile, accident intervenu à l’intérieur ou à l’extérieur du logement.



- Assurance auto : responsabilité civile, bris de glace, vol, incendie, garantie personnelle du conducteur, aux tiers ou tous risques, aide au dépannage en cas de panne.



- Assurance liée aux moyens de paiement et aux comptes d’épargnes.



- Prévoyances : interruption temporaire ou totale de travail, couverture décès ou invalidité conduisant à la perte totale et irréversible d'autonomie, assistance voyage et divers accidents de la vie.



Mes compétences :

Quality Center

Test

Assurance

MVS

MOA

Back office

Assurance vie

Consultant

JCL

TSO