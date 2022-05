Olivier LESAUVAGE

AAA Telec des surfaces flexibles chauffantes de grande qualité pour de nombreuses applications

* Baches chauffantes pour cuves et futs dans l'agroalimentaire, la construction et bien d'autres industries

* Baches chauffantes dur mesure pour la polymérisation de résines

* Couvertures chauffantes et matelas chauffants professionnels pour les soins en instituts de beauté et spa

* Câbles, cordes, cordons chauffant pour chambres froides



http://www.aaatelec.fr