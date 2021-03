Ophélie BULTEZ

Bonjour, je me présente Bultez Ophélie.

Jai obtenu mon Bac pro commerce en vente.

Avec une expérience de 9 ans dans la vente en boulangerie.

Jai acquis le sens de lorganisation, et japprécie la relation clientèle

Jaimerais beaucoup intégrer votre équipe.

Actuellement je suis une formation pour maméliorer dans le numérique.

Mes centres dintérêts sont les animaux, les balades.

Je suis une personne dynamique, souriante et ponctuelle.

Pour moi la vente est la clé de la communication, cela me permet de mouvrir au monde et maide à prendre plus de confiance en moi.