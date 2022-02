Pascal POTIER

Durant près de 30 ans d’expérience professionnelle, dans des domaines aussi diverses que la pièce de rechange automobile , la gestion d’un magasin franchisé dans l’alimentation animale , l’amélioration de l’habitat, le conseil en produit naturelle , où l’industrie de l’aluminium , j’ai mis mes qualités de Dynamisme, ma passion, ma positivité , ma force de travail et ma volonté aux services de tous mes employeurs.



De ces expériences, j’en ai tirés des compétences de Management, d’Achat et d’Approvisionnement , de Gestion des Stocks, et dans la force de Vente.



Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un poste qui pourra m’offrir l’opportunité de mettre mes qualités et mes compétences dans une société qui saura m’intégrer et me permettra de terminer ma carrière .



Alors n’hésitez pas , Contactez moi , je vous attends.



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion administrative

Achats techniques

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Achats internationaux

Management

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP