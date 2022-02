Patricia GERTRUDES

J'ai toujours éprouvé un vif intérêt pour les arts et les civilisations,ce qui m'a poussé à suivre un BTS Tourisme-Loisirs.Par la suite, j'ai voulu approfondir mes connaissances linguistiques et j'ai vécu quelques mois successivement au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie. Je me suis ensuite fixée dans le sud du Portugal où j'ai travailler dans le tourisme pendant près de dix ans.



Mon parcours professionnel m'a permis développer un bon sens relationnel et une grande capacité d'adaptation. Ma passion pour les échanges avec d'autres cultures me pousse à travailler à l'international. Par mon dynamisme et ma curiosité, je pourrai vous démontrer mes capacités à contribuer à l'essor votre entreprise.



Disponible immédiatement, je suis intéressée par tout poste impliquant du relationnel, de la communication et du commercial.



N'hésitez pas à engager la conversation avec moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion et plannification

Accueil physique et téléphonique

Vente

Communication