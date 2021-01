Patrick MORDIN

De formation scolaire en électronique, j'ai débuté chez Bull comme Agent Professionnel Électronique.



Fonctions occupées au cours de ma carrière dans l'ordre décroissant:



- Technicien de maintenance itinérant (poste actuel)

- Technicien informatique itinérant 1 mois

- Technicien itinérant mise à jour d'une application bancaire 8 mois

- Assistant aux utilisateurs mission de 3 semaines

- Technicien informatique mission de 5 jours

- Technicien de déploiement mission de 3 jours

- Technicien informatique CDI 9 mois

- Technicien réseau et helpdesk CDD 1 an

- Technicien déploiement 4 missions d'1 jour

- Assistant Technique mission 1 mois

- Technicien déploiement mission 3 jours

- Technicien informatique CCD 10 Mois

- Technicien informatique 10 ans

- Technicien électronique 4 ans

- Agent technique 8 ans

- Agent Professionnel Électronique 8 ans



Mon expérience:

Quand j'étais Agent technique, pour tester les produits, j'ai appris à utiliser et configurer Windows version 95. A cette période, pour mon compte personnel, j'apprenais le langage Basic (début de l'intérêt à l'informatique et au développement). J'ai suivi l'avancé technologique et informatique, en passant de carte d'ordinateur à base de processeur Intel 80286 à Intel i7, coté operating system de Windows 95 à W10 et Linux dans les dernières années.

Ma fonction dans l'entreprise SERRIB, m'a permise d'apprendre le PHP et d'utiliser des bases de données sous MySQL pour notre outil de gestion G.P.S. (gestion des produits sérialisés) supporté sur un serveur Linux version 2010. Je formais les utilisateurs, lors de l'ajout ou la modification de module à l'application GPS. Dans ma carrière, je me suis impliqué dans mon travail, j'ai acquis une conscience professionnelle.



Depuis mon licenciement de 2011 et pendant mes différents postes suivant, je continu à me perfectionner:

- J'ai acquis quelques connaissances dans un langage RSS pour appareil multimédia Hyundai (ex: HMB-3150), ce qui m'a permis dans un premier temps de modifier des applications existantes et ensuite de créer un petit jeu de pendu (http://www.youtube.com/watch?v=eK5qK2zDrP0).

- Après un entretien dans une Société qui utilisait Joomla, j'ai commencer à apprendre son utilisation avec la version 2.5. Ce qui m'a permis de préparer deux sites qui sont restés en versions projets, mais accessibles par internet sur mon petit serveur perso. Dernièrement, j'ai migré l'un des deux sites sur la version 3.5x et il est en utilisation depuis décembre 2017. J'ai deux autres sites, un pour le suivi de ma consommation de carburant et un autre pour la gestion des anniversaires à souhaiter, histoire de manipuler Joomla et des applications tiers.



Je pense avoir des aptitudes dans ce domaine, qu'il me faut enrichir davantage par l'expérience.



Vous êtes en charge de recrutement et mon profil vous intéresse, alors n'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone.



Bonne journée



Mes compétences :

Access2000

Linux

PHP

Windows

HTML

MySQL

Troubleshooting

Joomla 2.5 à 3.x