Paul POPULO - WILLIAMS

Premières réalisations en Formation commerciale et Relations publiques pour les marchés export (Distribution luxe et cosmétiques).



Poursuite en consulting et formation en entreprises sur des axes d'efficacité professionnelle et perfectionnement en langues européennes des affaires à des publics d'ingénieurs, cadres et managers.



Vif intérêt pour les profondeurs du cognitif, psychologie de l'enseignement, développement personnel et professionnel

Collaboration et gestion d'associations à but psychopédagogie (Lutte contre l'échec scolaire et solutions éducatives parentales.)



Pour mieux intégrer les paramètres d'une société mouvante : cursus en psychologie sociale et sciences économiques



En recherche de d'échanges et collaboration pour de nouveaux projets à construire autour du développement professionnel par la connaissance et les apprentissages.



Modules génériques

Langues européennes de spécialité : Anglais – Allemand – Espagnol - Francais FLE



● Module 1 : Langue généraliste Affaires et Commerce– Perfectionnement – English for business and Trade

● Module 2 : Spécialité Correspondance d'affaires – Efficient commercial correspondence

● Module 3 : Spécialité Synthèse et Rédaction d'écrits techniques- Understanding & Writing for technics

● Module 4 : Spécialité Ressources humaines et Formation - English for Human resources and Training

● Module 5 : Spécialité Production, Logistique & Qualité – Quality & Supply chain

● Module 6 : Spécialité Technologies de l'information IT & Web 2.0 – Web & IT English -

● Module 7 : Spécialité Relations publiques et Evénementiels - PR and Event organization



Modules transverses

Efficacité professionnelle en Langues européennes

● Module 8 : Coaching en Langue des affaires - Cadres et dirigeants

● Module 9 : Efficacité au téléphone – Phone efficiency

● Module 10 :Prise de parole en Public – Addressing an audience –

● Module 11 :Gestion du temps et efficacité professionnelle - Time and priority management



Mes compétences :

Luxe

Chine

Éthique

Relations Presse

Relations Publiques

Ecologie

Environnement