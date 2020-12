Pauline GUILLAUMEAU

Je suis actuellement bénévole pour plusieurs associations de protection de la Nature. Mon actuelle mission principale me permet de combler quelques lacunes en Droit de l'Environnement et sur la protection des Espèces et de leurs Habitats.



J'ai obtenu une Maîtrise en Ecologie à l'Université Toulouse III à la suite de laquelle j'ai pu poursuivre mes expériences bénévoles et professionnelles dans le milieu de la protection de l'environnement.



Ma pratique régulière du naturalisme de terrain, via des inventaire (parfois de type ZNIEFF) ou des suivis de migration par exemple, m'a permis de maintenir et d'améliorer mes compétences déjà bien amorcées, notamment en Botanique et Habitats, Ornithologie mais aussi Entomologie et Herpétologie (reptiles en particulier).

D'autres expériences, au sein d'associations ont rendu possible mon intervention dans des écoles et ainsi d'améliorer mes compétences en vulgarisation scientifique.



Enfin, plusieurs séjours dans les DOM (Guyane, Martinique, Réunion) lors de mes études ou de stages ont forgé ma capacité d'adaptation à de nouveaux environnements, écosystèmes et conditions sociales.



Mes compétences :

Ecologie

Fonctionnement des Ecosystèmes

Travail du bois

Phytoépuration

Maraichage

Bureautique

Photofiltre

Ornithologie

Entomologie

Botanique

Inventaires naturalistes

Plantes indicatrices

Pédologie

Confection d'herbier

Géoportail

Compétences rédactionnelles

LibreOffice

Vulgarisation scientifique