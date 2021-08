Pépé PEPEGERO

Né en Argentine dun père auteur compositeur interprète, il est descendant dartistes de musique latine depuis 3 générations. Dès lâge de 8 ans son père linitie à la musique latino, il apprend la guitare, la flûte de pan, et également le chant. De 1972 à 1991 avec son père dans le groupe « los zorzales latinos » il se produit avec succès dans différentes régions de France et dEurpoe, lors de premières parties de grandes vedettes comme Claude François, Michel Sardou, Hugues Aufray A 11 ans, toujours avec son père, il participe à plusieurs émissions de télévision dont le Grand Echiquier de Jacques Chancel, aux côtés de Léo Ferré, Georges Moustaki, Les Troubadours, Juliette Greco. En 1976 animations sur les croisières Paquet. Depuis 1992 cest seul ou avec son propre trio « Almalatina » quil vous emporte dans cette chaleureuse et exotique ambiance dAmérique Latine, accompagné de musiciens. Il est aussi auteur compositeur interprète et écrit des textes en français, en espagnol, sur des mélodies entraînantes pour votre plaisir !