Philippe DAJOUX

En tant que Product Owner, je souhaite porter la vision produit d'une application, d'une plateforme Saas ou d'un site web, planifier la roadmap, formuler et prioriser les besoins, construire le backlog produit, suivre les développements dans le but de maximiser la valeur pour les utilisateurs, le tout en adoptant une démarche itérative damélioration continue et en communiquant régulièrement sur l'évolution du produit auprès des parties prenantes.



Product Owner pendant 4 ans chez Leadformance, j'étais en charge de la solution BRIDGE (plateforme Saas de pilotage des données locales pour toutes les enseignes ou marques en réseau afin d'optimiser le référencement local de leurs points de vente). Avec les équipes Produit et Engineering, j'ai participé au développement de la plateforme en accord avec la stratégie de lentreprise et les attentes de nos clients.



Auparavant, j'ai travaillé plusieurs années en agence digitale en tant que Chef de projet digital puis Responsable de production. Ces expériences mont permis dacquérir de fortes connaissances en communication digitale et dappréhender sereinement la gestion de projet web ou mobile.



Dans le cadre de mes différents postes, jai rencontré des personnes aux profils variés (client, équipe commerciale, marketing, UX/UI design, développeur ou direction d'entreprise). Je sais être à lécoute et adapter mon discours à chaque interlocuteur. Organisé, je sais me rendre disponible auprès de mes collaborateurs et clients pour trouver des solutions pertinentes à chaque problématique rencontrée.



Mes compétences



- Gestion du développement produit en méthode agile (scrum)

- Elaboration et suivi dune roadmap produit

- UX design, conception, maquettage des parcours utilisateurs

- Rédaction et priorisation des user stories

- Test et validation fonctionnelle des développements

- Analyse de données dusage qualitative/quantitative

- Communication et formation sur les nouvelles fonctionnalités

- Veille produit

- Gestion et suivi de projet digital, Planification

- Rédaction de cahier des charges, de documentation

- Webmastering, Photo, UI Design



Typologie de projets gérés



- Logiciel Saas

- Site web, e-commerce

- App mobile

- Emailing



Outils fréquemment utilisés



- Jira, Trello, Zendesk, Productboard, ReleaseNotes, Metabase

- Slack, Teams, Axure, Intercom, Dashlane, Office 365, Google Suite

- Drupal, WordPress, Prestashop, Joomla

- Mailchimp, Mandrill, Hubspot, Photoshop