Philippe FOUREL

30 ans d'expérience de la relation Client et du management de Projets - Avance de phase, développement et industrialisation, optimisation de la production, organisation et pilotage des changements.



Responsable et organisé, j'associe leadership et écoute pour dynamiser les équipes et assurer la réussite et la rentabilité des projets.



Mes mots clés :

Management

Projets

International

Industries

Leader

Pilotage

Equipes

Objectifs

Gestion

performance

Résultats

Progrès

Responsabilités

Enthousiasme

Action