Philippe VIART

En recherche d'emploi.



Technico-commercial reconnu dans son domaine d'activité et aussi par ses clients pour son sérieux , la qualité d'écoute , des réponses techniques et commerciales apportées.

Privilégiant le relationnel, la vente de produits Techniques ou Services, j'apprécie les challenges et le travail d'équipe et je peux travailler en toute autonomie sur la région Rhône-Alpes/ Auvergne ou plus largement sur le quart Sud Est.

A l'écoute dopportunité, je reste proactif dans la recherche d'un nouveau challenge.



Mes compétences :

Offres commerciales

Prospection

Gestion de portefeuille

Commercialisation des produits techniques

Expertise technique