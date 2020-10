Pierre-Andre LARIVIÈRE

Dans le cadre de mes expériences professionnelles, j’ai assuré les responsabilités suivantes :



- Direction de centres de profits.

- Direction et management de projets.

- Gestion du compte d’exploitation, tableaux de bord, reporting financier

- Pratique des marchés publics et privés, négociation et gestion de contrats

- Définition et optimisation des choix de construction et de budget / rentabilité

- Management et coordination d’équipes pluridisciplinaires.TCE

- Planification et coordination de la production.

- Étude de marché, réponse aux appels d’offres, mise en place de partenariats

- Mise en œuvre de politiques d’Entreprise, procédure qualité, hygiène, sécurité



Mes compétences :

Gestion corps d'état architecturaux

Gestion corps d'état techniques

Management de projet

Gestion TCE projet batiment