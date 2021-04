Pierre-Antoine TREFEU

Après 7 ans d'expérience en tant que Chef de Projet Digital au sein de groupes reconnus ainsi qu'en agence, mon parcours ma permis de travailler sur de nombreux projets web et de me forger une solide expérience sur la transformation digitale. Force de propositions, je souhaite concrétiser les projets digitaux de mes clients dans une ambiance la plus agréable et la plus collaborative possible .



Je peux vous accompagner sur lensemble des sujets suivants :



GESTION ET RÉALISATION DE PROJETS DIGITAUX



· Analyse et définition de votre besoin, puis rédaction des spécifications fonctionnelles ;

· Conseil dans le choix de la technologie la plus pertinente pour le projet ;

· Création de votre identité graphique et des maquettes (avec une graphiste UX/UI) ;

· Coordination de vos équipes créatives et techniques (si vous en avez) ;

· Réalisation du développement de votre site / application (avec des développeurs dédiés en fonction du besoin) ;

· Suivi de projet, pilotage de la phase de production et de recette jusquà la mise en ligne ;

· Formation à lutilisation où à ladministration du back-office ;

· Prise en charge de lhébergement et de la bonne maintenance de votre site ;



Je travaille aujourdhui principalement pour les commerces de proximité, les petites/moyennes structures et les indépendants ayant besoin d'un site vitrine ou e-commerce, mais je reste bien sûr à l'écoute de tout projet digital qui correspond à mon périmètre et à mes expériences.



Mes points forts : Une bonne connaissance des contraintes techniques des différents CMS (Wordpress, Magento), un profil polyvalent qui va à lessentiel de votre besoin, une nature sociable et un réseau de confiance qui me permet de vous proposer un service et un accompagnement global.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur vos projets, et surtout vos envies. Au plaisir de travailler avec vous !