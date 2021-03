Pierre LEFÈVRE

Bonjour,



J'ai une expérience d'environ 10 ans de commercial et de plus de 15 ans en Supply Chain Management dont environ 5 ans dans les achats et approvisionnements, dans les domaines techniques. Par mes différentes expériences dans les fonctions de la Supply Chain Management, mon Mastère Spécialisé « Chef de Projet ERP » et cette dernière spécialisation en achat, je peux contribuer à mettre en place une réelle organisation achat et Supply Chain en pratiquant un diagnostic sérieux, des actions suivies et organiser une veille avec des tableaux de bords appropriés à l'activité.



Cordialement,



NB : ci-joint CV détaillé et recommandations disponibles



Mes compétences :

Approvisionnement

Achats

Responsable Logistique

Système d'information

SAP R/3

Conduite de projet