Pierre MONTET

Mon parcours professionnel pluridisciplinaire et mes études universitaires d'avant-garde en leur temps me permettent d'appréhender et résoudre les problématiques posées par des métiers nouveaux, que ce soit sur des éléments techniques prototypiques ou sur les filières de l'environnement - énergies nouvelles pour lesquels les process pérennes n'ont pas encore été cernés.

Ma forte implication et ma ténacité sont toujours dédiées au projet que l'on me soumet.

Quel que soit le métier, quel que soit le problème, la solution passe par une étude de détail (microscope), puis une analyse large des contraintes (macroscope), enfin par l'écoute de ceux qui sont confrontés au problème.



Mes compétences :

Gestion de projet

Faisabilité technique et Conception fonctionnelle

Plan de management des risques

Management de la qualité

Approche environnementale des projets

Référent certification CE

Réponse aux appels d'offres

Rédaction technique