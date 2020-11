Poussardin JEAN-YVES

Membre du comité de direction stratégique groupe depuis 2012, 15 ans dexpérience à linternational en milieu industriel, secteur métallurgie, chimie et, textile artificiel et synthétique.

Leader pragmatique, analytique et proactif, gestionnaire de PNL, anglais professionnel, orienté satisfaction client et résultat.



COMPETENCES

- Management : encadrer un CODIR ; définir les objectifs ; garantir les certifications ISO 9001/14001, OHSAS 18001 et OEKO-TEX ; gérer le changement, mettre en place des organisations.

- Santé, Sécurité, Environnement : améliorer le bien-être au travail et réduire les accidents grâce à la sécurité comportementale; respecter la réglementation REACH ; gérer des sites classés Seveso et ICPE.

- RH : présider les IRP ; négocier avec les partenaires sociaux ; définir le plan de succession et le plan de formation ; recruter ; définir lorganisation ; mettre en place la GPEC.

- Finance : gestionnaire de PNL ; construire le business plan ; contrôler les coûts ; suivre et anticiper le cash ; contrôler les délais de paiement clients et fournisseurs.

- Achat : valider les contrats stratégiques tels que matières premières, énergie, intérimaire ; traiter les réclamations fournisseurs.

- Gestion de projet : définir et mettre en place les capex stratégiques et les projets damélioration continue.

- Manufacturing Excellence : certifié Black Belt via la méthode Lean 6 Sigma ; mettre en place le management visuel et 5S.

- Qualité : valider la conformité du produits, les CDC client ; traiter les réclamations clients.

- R&D : Améliorer le procédé de fabrication et les caractéristiques techniques du produit ; valider les demandes marketing, proposer des solutions innovantes.

- Production/maintenance : gérer une organisation en feu continu ; optimiser la productivité ; mettre en place le LOTO.

- Supply Chain : optimiser le mix produit, maîtriser les contraintes dans un environnement multi-produits et multi-clients ; maîtriser les stocks ; gérer les arrêts machines ; m