Produits Speciaux BATIMENT ET INDUSTRIE

Distribution des marques SIKA, NEOQUIM, KERAKOLL, BASF vous propose Une large Gamme de Produit qui se décline en plusieurs marques ayant fait leurs preuves dans l'industrie et le Bâtiment.

notre site web https://www.psbi.vcmbat.dz



Forte dune expérience de plus de 20 ans dans le domaine de par l'expertise de ses Moyens Humains, notre entreprise est aujourdhui la référence dans la distribution des produits spéciaux de bâtiment et de l'industrie



nous disposons dune large gamme de produits qui est destinées vers lartisan, la petite et moyenne entreprise, le particulier ou la grande entreprise. Chaque produit à un positionnement qui répond aux besoins spécifiques de chaque type de client et de marché



Nos priorités sont celles dun leader. Vis-à-vis de nos clients, il sagit de leur offrir la meilleure solution en proposant les produits les plus performants



Nhésitez a prendre attache avec nous pour vous fournir la meilleure SOLUTION tout en respectant vos Budgets, Vos délais de réalisation ainsi qu'une Satisfaction Client .Ceci a travers le territoire National de par nos POS ainsi que Nos dépôts.

Mise En Oeuvre Et Application



la segmentation de nos produits se classifie selon l'utilisation :



Scellement Chimique

Mortiers de reparation et ciments Colle

mastic et mousse

Adjuvants

resine de reprise

peinture epoxyde

peinture acreliqueles

corps de Metiers

Plombiers

Metiers de Betons

Minuiserie Alluminuim

Industrie Pétrolière

Industrie agro-alimentaire

Industrie Diverses

Nous vous proposons une large Gamme de Produits et de différentes marques nous proposons a titre dexemple les Produits ci-dessous :



Adjuvants:

Hydrofuge, Latex, Plastifiant, Accélérateur/Retardateur de prise, Entraineur dair, Agent de démoulage, etc...



Mastics et résines:

Mastic en polyuréthane, Acrylique, silicone, résine de scellement en époxy, Reprise de bétonnage, résine dinjection, Mousse en PU, etc...



Mortiers:

Mortier de réparation, d'imperméabilisation, de scellement et de calage, Passivation des aciers, auto nivelant, ciment colle, pâte à joints, etc...



Autre produits:

Fond de joint, Joint Water stop, Joint hydro gonflant, Fibre de renforcement en polypropylène, Armature en polyester, Toile de verre, etc...