Étudiant en dernière année de master de l'école de commerce de Dijon (Burgundy School of Business), je suis en échange au sein de l'UQAC de Chicoutimi (CANADA) en maîtrise de gestion de projet.



Durant l'année 2018, j'ai réalisé un semestre anglophone en Data Science et un semestre en Finance d'Entreprise. Actuellement, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois avec possibilité d'embauche dans le domaine du contrôle de gestion ou dans la direction administrative et financière pour juin/juillet 2019.



De plus, je possède une licence DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), un BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations) et différentes expériences professionnelles dont 2 ans d'alternance en tant qu'assistant comptable et 4 mois en tant qu'assistant contrôleur de gestion au sein du groupe SIPAREX.



N'hésitez pas à m'ajouter et à me proposer vos projets. Bien à vous.

Quentin Choppard.



Mes compétences :

Comptabilité

Aisance relationelle

Gestion de projet

Charlemagne

Management

Cegid

Sage

SAP Business Objects

Contrôle de gestion

Microsoft Excel