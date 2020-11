Rachel TOURON

Après avoir suivi une formation d'attaché commercial, j'ai concrétisé mon nouveau projet professionnel en occupant un poste de commercial et de responsable de secteur chez COUP DE PATES & ensuite un poste de Technico-commerciale GMS BRETAGNE.



Ma formation théorique m'a permis de développer mon sens de la négociation et acquérir les compétences commerciales indispensables :

- l'écoute active

- les techniques de ventes et de négociation

- le suivi clients et le conseil

- l'organisation de mes tournées sur 8 départements

- la valorisation de l'image d'une entreprise

- le développement et la fidélisation d'un portefeuille clients



Mon objectif : mettre à votre disposition mes expériences professionnelles et mes savoir-faire,

relever de nouveaux défis que j'ai su faire tout au long de mon parcours professionnels comme en témoigne mon CV.



N'hésitez plus !! Contactez-moi et travaillons ensemble pour mettre à profit tous ces atouts. A bientôt !!



Mes compétences :

Autonome

Commerciale

Dynamique

Force de vente

GMS

Motivée

Organisation

Relationnel

RHD

RHF

Sérieuse

Très bon relationnel

Vente

Fidélisation client

Prospection

Animation