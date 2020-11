Je suis sophrologue praticien au sein du groupe Sos seniors et Solidarité où j'anime des séances de groupe et individuelles dans plusieurs établissements dont M.A..S.(polyhandicap) et F.A.S. (Handicap).



Pour plus d'information, veuillez vous diriger sur mon site web : sophrorelax.info

Ou m'appeler directement au 0778810136 (du lundi au vendredi à partir de 9h)