Raphaël LAFOSSE

En qualité d’infographiste indépendant actuellement, je souhaite reprendre une activité salariée à plein temps dans une structure à taille humaine et dans laquelle je saurai mettre à profit ma créativité et mon sens du dévouement.



Mon expérience de près de 8 ans au poste d’assistant Marketing/Communication au sein du groupe Laser Game Evolution, réseau leader du Lasertag en France m’a permis de répondre aux divers besoins des commerçants franchisés. Ainsi, la création de supports de communication, la gestion de projets événementiels, et la promotion des valeurs de d’une entreprise sont autant de missions que je suis en mesure de mener à bien.



A l’aise avec l’outil informatique, je m’accommode volontiers des dispositifs usités. J’apprécie le travail en équipe tout en conservant ma part d’autonomie.



Mon sens de l'écoute, mon sens du service, ma capacité d'adaptation, ma rigueur et ma disponibilité m'ont permis d'être apprécié dans mes précédents postes.



Mes compétences :

Assistant marketing

Marketing

Communication