Raphaël LE GARREC / TRANK STUDIO

Graphiste de 29 ans, diplômé d'un master Bac+5 en école de communication visuelle et création graphique, puis plusieurs années d’expérience d'abord en agence puis en tant qu'indépendant sous le nom de Trank Studio.

J'ai une grande palette de compétences : conception de chartes graphiques, logos, montage vidéo, illustration, webdesign, formats de communication (flyers, brochures, affiches...), campagnes publicitaires web et print, retouche photo...

Je maîtrise les logiciels de la Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere.



J'ai travaillé pour de grandes marques comme Carrefour, la Foire de Paris, Universal, et les aquariums de Paris et Montpellier.



Mes compétences :

Adobe

Adobe Illustrator

Dessin

Flash

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

indesign

Infographie

Jeu vidéo

Mise en page

Photoshop illustrator flash

Video