Rémy SÉQUESTRA

Passionné de sciences fondamentales depuis très jeune avec des affinités pour la chimie, la physique et les mathématiques, j'ai entrepris des études en ce sens. Après avoir acquis préalablement des connaissances générales dans les sciences de la santé humaine, je me suis tourné vers le monde de la chimie et des nanosciences. Actuellement, je cherche à parfaire mon savoir et mon savoir-faire dans l'étude et le développement ces matériaux. Je m'intéresse tout particulièrement aux propriétés optiques et photoniques de ces matériaux. Avec la volonté d'utiliser des nanomatériaux dans divers domaines et applications, j'ai également pour objectif de me soucier des aspects éthiques et économiques au regard du savoir actuel.