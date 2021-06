Rene Bertrand ATANGANA

Jeune Consultant formateur independent et loyale, dynamique en conseil,etude technique et suivi . Je fais mon approche ici pour répondre aux attentes des structures des projets routiers,TP génie civils,minières et autres sociétés. Je possède les qualités dans la logistique de transport et le management, la supervision des équipes du terrassement etc...Mon approche s'appuie sur plus de 10 années d'expériences sur le terrain avec 2 années de formations suivi de plusieurs stages et séminaires basés à des études de gestion, de management, de suiivi techniques, de représentativité, analyses logistiques/transports, gestion et conception convois en toutes sécurités. Alors je lance un vibrant appel à tous les chefs d'entreprises et responsables désirant avoir une valeur ajoutée dans la meilleur sélection d'une bonne main-d'œuvre qualifié dans le domaine de conduite en toute sécurité, dans le le domaine des TP dont les critères de sélections sont basés sur des testes théories et pratiques avec un bon suivi sur le terrain .je suis disponible 7/7 au +237 690287868 vous pouviez aussi m'écrire directement à mon email privé atanganarenebertrand0@gmail.com ou encore par whatsapp au +237 673993260. Merci d'avance car cela permettra à votre entreprise :

*d'accroître en production

*diminuer voir d'éradiquer les pannes de conduite

*diminuer les risque et de perte de caburant sans justification et accidents causés par l'usagé du volant

*votre entreprise deviendra forcément ISO...

*augmenter la duré de vie de votre matériel car comme dit un dicton un matériel bien entretenu, bien utilisé et bien suivi selon les normes met plus de temps que prévu.



Mes compétences :

Développement des compétences

Gestion des operations de tranports et des convois

SST

Adaptation,rigoureux,embitieux,export

Formateur,consultant et agent recruteur

Suivi des ateliers de terrassements

Guide pour exploirateur en terre Camerounaise

Gestion des parcs vehicules,engins lourds TP,Minie