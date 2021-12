Bienvenu (e) sur mon profil.



Après un Master Chef de Projet Digital, et 4 ans d'expérience en marketing et communication, je souhaite aujourd"hui m'orienter vers des postes de gestion relation client, de projet, marketing, communication, digital, etc.



Je suis à l'écoute d'opportunités pour tous secteurs d'activités.



En parallèle, j'accompagne un auto-entrepreneur dans la stratégie marketing et webmarketing de son projet.



Passionnée de musique, je suis auteure-compositrice-interprète, et joue de la flûte traversière, n'hésitez pas à m'écrire pour le partage de mes cover ou pour toute autre collaboration musicale.



Membre de l'association Nos Quartiers ont du Talent, je suis recommandée par Monsieur Henri-Claude Lambert, Vice President de Sanofi global Real Estate , Facility and Records management.



Si le sens du résultat, du relationnel et la satisfaction client sont des valeurs que vous partagez, rencontrons-nous!



Je serai ravie de mettre mes compétences, ma créativité et mes connaissances au profit de votre entreprise.



A bientôt.



RK



LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/rogette-kivitidi



Mes compétences :

HTML 5

Stratégie digitale

Balsamiq

SEM

Adobe InDesign

Modélisation