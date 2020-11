Ronan LE MOLGAT

Ingénieur d'étude et développement de moteur diésel pour le secteur nautique, j'ai ensuite travaillé comme Ingénieur d'étude mécanique dans une société dingéniérie.

Un passage en expatriation en Asie avec de nouvelles attributions dans le marketing de produits industriels et le support produits.

Depuis mon retour en 2011 en France j'occupe un poste de technico-commercial dans l'industrie et auparavant l'automobile et l'aéronautique. Le commerce dans l'industrie en B to B est aujourd'hui mon coeur de métier.



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques

Customer Relationship Management

Deplacement professionnel

Ingénieur d'affaires

Automotive, Aeronautics, Aerospace

Management

Project management

Ingénierie