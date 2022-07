Roselyne PERO

Accompagnement et Conseil dans la mise en place de la stratégie RH des organisations.



Accompagnement des populations sensibles (jeunes et adultes)

-



Mes compétences :

- Conduite du changement, Stratégie RH,

- Gestion de projets

- Relations sociales,

- Droit social, contentieux

- Gestion et Administration du personnel et de la Paie

- Formation, G.P.E.C.

- Recrutement

- Insertion professionnelle : Construction d'un parcours d'accès à l'emploi et aide à la résolution progressive des freins rencontrés (évaluation/diagnostic, information/conseils, accompagnement et mise en relation avec les employeurs, suivi post-insertion)



Mes différences :

- Une formation aux nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines mise à jour en continue ce qui me permet de proposer des solutions permettant de relever les défis stratégiques les plus pressants.



Quelques bonnes raisons de faire appel à mes services :



- La rentabilité

- La disponibilité et la réactivité

- La pluri-compétence

- L'adaptation

- L'organisation et la flexibilité



Sage Paie

Pack Office 2007

Ciel paie

QUADRATUS

EBP

FORMATION

PAYE

WEB

DROIT SOCIAL

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Gestion des ressources humaines

Microsoft Project

G.P.E.C.

Relations sociales

Négociations sociales

Developpement des ressources humaines

Développement des compétences

Bilan de compétences

Insertion socioprofessionnelle