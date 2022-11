Saad Eddine BENACEUR

--Formation de plus de 1200 heures en gestion de l’approvisionnement.

-Autonome, esprit analytique et de synthèse, soucieux des détails et flexible.

-Achats, stratégie marketing de produits et services en commerce international.

-Analyse et interprétation des indicateurs de la performance commerciale

-Cinq années d’expérience dans la relation clientèle incluant diverses responsabilités

-Trois années d`expérience en négociation et analyse de données financières.

-Deux années d’expérience dans la rédaction des contrats dans le secteur aérien.

-Expérience valable démontrée dans le développement d’affaires et la gestion de projets

-Gestion, contrôle et vérification de documents administratifs

-Rédaction de rapports

-Très Bonne connaissances linguistiques en français avec un anglais fonctionnel

-Excellentes notions en informatique Word –Excel-Power point –Access –SAP –SAGE…ext

-Membre de l’association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement du Québec (AGCAQ)



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft

Négociation contrats

Rédaction

Négociation achats

Service client

Négociation commerciale

Suivi des fournisseurs

Relation fournisseurs

Gestion des stocks

Analyse des besoins

Logistique

Approvisionnement

Analyse de données

Achats

Management