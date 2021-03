Sabri JAIDANE

20 ans d'expérience en Développement Commercial.

Expertise commerciale dans les technologies de l'information et de la communication.

Gestion de portefeuille : Grands Comptes, Middle Market, PME-PMI, TPE.

Communication RH, Publicité Digitale, Marketing Direct (Email Marketing/Data Marketing).

Expert en Marketing Relationnel.



- COACHING : Animation, Formation, Challenges, Reporting, Accompagnement terrain en clientèle (brief-débrief), suivi du développement du Chiffre dAffaires,

- COMMERCIAL : Négociation haut niveau, construction dargumentaires, fidélisation-conquête nouveaux clients, travail avec équipes internes (marketing/technique), terrain BtoB.

Vente de solutions Marketing et prestations techniques auprès de grands comptes (Data Quality, Email Marketing, Connaissance Client, CRM, Marketing Digital...)

- SOLUTIONS DE COMMUNICATION ONLINE : Sites internet, référencement web, vidéo, e-mailing, marketing direct, display, réseaux sociaux, internet mobile, lead generation,...



Mon métier est daccompagner les entreprises dans le développement de leur Chiffre dAffaires via des solutions Digitales et Data qui permettent à la fois de générer des contacts entrants, mais aussi de faciliter les démarches de prospection en France et à l'international, tout en ayant un suivi précis des résultats obtenus.



Mes compétences :

Coaching

Marketing direct

Communication

Vente B2B

Développement commercial

Négociation commerciale

SEO

SEM

Webmarketing

Gestion de la relation client

Marketing stratégique

Publicité

Stratégie commerciale