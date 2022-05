Sabrina BRENDLE

Besoin d’une nouvelle collaboratrice sur laquelle vous appuyer ?

Je me présente, Sabrina.



Riche d’une expérience d'une dizaine d'année dans le domaine commercial, je me propose de renforcer votre équipe et ainsi m’investir dans des missions situées au carrefour de l’accueil, de l’administratif et des ressources humaines.



Je suis titulaire du BTS assistante de direction, et j'ai occupé pendant trois ans des postes auprès de directeurs où j’ai pu mener des missions très polyvalentes et enrichissantes aussi bien dans le domaine juridique, marketing et site internet.



Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ma volonté au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante afin de m’adapter à divers projets, d’en gérer les priorités et ainsi répondre aux attentes qu’impliquent les responsabilités d’un poste d'assistante.





Mes compétences :

Pack office

CIEL

GERCOP