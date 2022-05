Sabrina LAURENT

Bonjour,



Professionnelle du tourisme depuis 19 ans, gestionnaire de structure accueillant du public, dynamique, rigoureuse, autonome, je sais mener une équipe vers un objectif commun, sensibiliser mes équipes, partenaires locaux, vacanciers, , à une démarche environnementale (énergies, eau, documents....) sont pour moi un point d'honneur . Mes compétences en restauration et animation apportent des plus pour le poste. Très bonne maîtrise informatique (logiciel Resalys, Homing, Tigre, Gescom, Orchestra, Hestia, UNICAMP...), mais j'ai aussi développé des connaissances plus techniques (fluides, entretiens extérieur, suivi de chantier, petites interventions ...). En recherche active d'un poste similaire, ou sur gestion d'exploitation, directrice tournante par exemple. Je suis disponible et prête à étudier toutes propositions. Projet reprise d'un établissement type village de vacances, petite résidence ou camping.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion du stress

Accueil téléphonique et physique

Process

Organisation du travail

Gestion financière et comptable

Assurances

Méthodes GPEC ET MRP

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Mécanique

Informatique

Techniques de vente

Animation de réunions

Animation d'équipe