Samira MILOUD ABID

Je me suis retrouvée de façon fortuite dans lunivers de lhôtellerie en 1996, date à laquelle, j ai intégré le groupe « Les Hôtels de Paris ».



Depuis cette date, jai évolué au rythme dun poste différent tous les deux ans. En décembre 2006, je suis nommée pour ma première direction sur un établissement de 60 chambres au cœur de Paris.



Après plusieurs missions en direction d'hôtels 4 étoiles à Paris, expériences très enrichissantes les unes que les autres, j'accepte une mission à l'internationale en tant que Directrice des Operations pour la gestion total d'un Resort à Marrakech.



Mon parcours est très atypique et ma permis de connaître et de mieux appréhender la diversité des métiers du tourisme.