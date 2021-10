AREA SALES MANAGER

Forte de plus de 20 années dans la vente, mon parcours professionnel ma permis de développer de réelles capacités dinitiative et dorganisation dansun contexte terrain ou courage, autonomie et adaptation sont des valeurs essentielles. Mon sens du relationnel, ma culture du résultat, mon gout duchallenge ainsi que mon expérience du management dans la bienveillance seront les points positifs que je souhaite mettre au profit de votre entreprise