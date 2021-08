Sandrine LABBÉ

ASSISTANTE JURIDIQUE EN RECHERCHE DE POSTE A PLEIN TEMPS SUR LORIENT



Doublement Diplômée à ce titre par l'ENADEP (Ecole Nationale de Droit et de Procédure pour les salariés des cabinets d'avocats) et par la Chambre de Commerce et d'Industrie de ROUEN.



Suivi de la procédure et préparation des dossiers de plaidoirie (1ère instance et Cour d'appel),

Suivi de l’exécution des décisions de justice et du recouvrement des condamnations.

Etablissement des actes de procédure, comptes-rendus d’expertise, états de frais.

Suivi des formalités liées aux saisies immobilières.

Préparation des rôles d’audiences.

Utilisation du RPVA.



Mes compétences :

Contentieux

Droit du travail

Droit de la famille

Droit pénal

Droit immobilier

Droit de la construction

Droit de la consommation

Procédure des saisies immobilières