Serge RICAUD

Diplomé d un master 2 en ingénierie économique et sociale des politiques territoriales,

et doté d une expérience de 14 ans dans le domaine du développement social,

je suis à la recherche d un nouveau challenge professionnel.



Mes compétences :



Connaissance du fonctionnement du monde de l'entreprise, des collectivités

territoriales et des territoires,

Mise en réseau, fédération des acteurs autour de projets de territoire,

Conception de stratégies de développement, réalisation de diagnostics et d'analyses,

Conduite de réunions, de commissions et de comités de pilotages,

Définition d'outils de suivi et d'évaluation des politiques et des projets engagés.