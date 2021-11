Sidi Bouya DIÈNE (SIDI BOUYA DIÈNE)

Moi c sidi bouya diène, j'ai 34ans suis sénégalais d'origine qui habite Dakar.je suis titulaire en maintenance et réseaux informatiques au lycée Delafosse. Après je me suis lancé dans le commerce, c'est ce qui m'a motivé de se lancer dans le domaine de la marketing en ralliant les centres d'appels pour pouvoir contribuer à leur réussite.Un métier que j'aime bien pour pouvoir rendre service au client en besoin. Très disponible respectueux et patients