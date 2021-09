Sofiane CHERIF

Ingénieur mécanique qualifié et passionné par les procédés de fabrication mécaniques et par lindustrie. Autonome et très rigoureux, je mets en valeur les qualités de chacun et madapte facilement pour une conduite de projet en adéquation avec les valeurs de lentreprise. Guidé par les résultats.

- Conception mécanique de machines et systèmes industriels.

- Production de la documentation techniques.

- Contrôle qualité des opérations mécaniques et assistance technique lors de la production.

- Supervision des installations de production mécanique industrielles.

- Développement et essai des prototype du point de vue mécanique.

- Activités de R&D pour industrialisation de nouveaux produits et processus technologiques.

- Analyse et amélioration des systèmes et processus de fabrication.

- Coordination de la gestion et de la maintenance des machines et installations mécanique.