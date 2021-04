Travail organisé et méthodique, exigeant avec moi et les autres.

Rien contre un poste outre-rhin pour une structure qui cherche une personne clef pour le marché francophone, le domaine d'activité peut être différent de celui que j'ai actuellement.

Ambition : me sentir bien au travail et consacrer mon temps libre avec ma famille et mes amis.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

AutocadLt