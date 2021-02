Stephane STEPHANE TOUMAYAN (TOUMAYAN)

Expertise :

- Animation de réseau d'indépendants, de franchisés.

- Recrutement, prospection de nouveaux adhérents dans un réseau d'indépendants.

- Consulting et audit de performance magasins.

- Category Management distributeur : Etudes, mix de l'offre, merchandising.

- Création de concepts points de vente par typologie.

- Photographie pro. avec Canon Mark II, photoshop, indesign, illustrator.

- Animation de groupes de travail, comités : permanents/adhérents indépendants.

- Revente de projets et services centrales en commissions, salons professionnels, clients B to B, direction.



Mes compétences :

Category management

Marketing

Photo

Distribution

Coaching

Produits frais

Merchandising

Formation

Animation de réseau

Photoshop

Chef de projet

Chef de groupe marketing