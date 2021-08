Stephanie LEGAZ

Stephanie.legaz01@gmail.com

06 14 83 59 63



Ceci est rare à lire mais...

Je suis passionnée et épanouie par mon métier !

J'adore sourcer, faire matcher les profils avec des demandes clients ou prospects.

Aider les intérimaires/candidats comme les clients à trouver leur bonheur.

J'adore la compétitivité, remplir les objectifs le plus rapidement possible et du mieux que je peux !

La polyvalence dans mon travail est pour moi primordiale, gérer les urgences, le stress, j'adore les challenges et ressentir cette adrénaline qui anime ma journée.



Le monde des RH, plus particulièrement des agences intérim et cabinets de recrutement me passionnent réellement !



Cette polyvalence résume mon parcours personnel et professionnel.



Ma motivation et détermination sont également prouvées par mon parcours scolaire : j'ai débuté par un BEP Secrétariat en ZEP (zone prioritaire d'éducation) pour terminer par un Master Management et stratégie d'entreprise parcours entrepreneuriat au sein d'une école supérieure de commerce. Inespéré mais atteignable grâce à la pugnacité !



Durant mon parcours, j'ai souhaité occuper des emplois différents pour acquérir de multiples compétences.



Afin d'assouvir ma passion j'ai également réalisé un mémoire ayant pour sujet le Recrutement 2.0.

J'ai analysé le taux de conversion de chaque cvtheque/jobboard qui étaient à ma disposition afin de connaitre la plus efficace et rentable.



Lorsque l'on aime son travail... Il est possible de soulever des montagnes !

Mon objectif : occuper un poste à responsabilité et évoluer, autant que je le pourrai.