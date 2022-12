Sylvain BREILLER

Bon relationnel, Organisé, Management, Créatif, Force de propositions



Après une quinzaine d'années au sein de la DSI d'une Entreprise de Services du Numérique comme Responsable de TMA et Product Owner, je me suis lancé de nouveaux objectifs professionnels en intégrant une entreprise atypique à mon métier.

Actuellement, Chef de projet Logiciel au Casino Grand Cercle (fournisseur de divertissements), j'ai pour objectif de répondre aux besoins de ce nouvel environnement qui est le jeu, en proposant des solutions adapter à ses métiers. C'est un poste qui demande de l'autonomie, de la R&D et d'être autodidacte. Des compétences que je souhaite développer en m'aidant des compétences obtenues ces dernières années :



- Conseil, Recueil, Formalisation du besoin client, Cadrage, Définition du périmètre

- Coordination entre le métier, les équipes Techniques et de Testing

- Analyse d'environnements fonctionnel, de règles de gestion de domaines applicatifs

- Conduite de Workshop et de réunion

- Définition de la Stratégie de test, Testing

- Compétence Technique (SQL POO)



De plus, j'ai eu le privilège d'enseigner à l'IUT Informatique dAnnecy, durant 3 années, dans des cours de développement VB .Net et C# (MVC), en tant que vacataire.