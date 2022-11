Sylvie MILLERET

• 10+ ans d’expérience dans l’Aéronautique, en ingénierie de maintenance, gestion de projet, et en sureté de fonctionnement dans l’industrie nucléaire

• Compétences managériales: équipe, projets, contrats, qualité (gate process, PDCA, 5M, SIPOC),

• Compétences techniques : ingénierie de maintenance, sureté de fonctionnement

• Capable de coordonner des projets dans le respect des objectifs de qualité, coût et délais,

• Engagée sur les résultats, l’amélioration continue, et la satisfaction client

• Communication courante écrite et orale Anglais/Français



Mes compétences :

Anglais courant

Contrats cadres

Management d'équipe

Management de projets

Organisation et stratégie

Budget management

Gestion des risques

Maintenabilité

Amélioration continue

Aéronautique