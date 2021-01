Sylvie NGUYEN

Avec plus de 15 d'expérience allant de l'industrie pharmaceutique à l'aéronautique, j'ai eu l'opportunité d'occuper plusieurs fonctions relatives à la gestion de projets dans les domaines commerciales et marketing, programmes transversaux, communication et achat.



Par conséquent, j'ai développé une bonne connaissance de la gestion des compromis entre l'éthique et la profitabilité des affaires et les contraintes de la satisfaction clientèle.



Organisation, agilité à travailler de façon transverse avec plusieurs fonctions, et dans un environnement multiculturel, créative, gestionnaire de relation de compétences, sont les clés de mon succès.



Toujours prête à relever de nouveaux défis, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Négociation commerciale

Commerce international

Marketing opérationnel

Communication interne

Community management

Gestion de projet

Coordination de projets

Management opérationnel

Marketing relationnel

Communication externe

Communication

Communication événementielle

Gestion de la relation client

Formation

Financement de projet

Gestion de projets internationaux

Achats